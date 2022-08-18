После возмущения в Сети. Госкино объяснило приказ о реорганизации Довженко-Центра и закрыло возможность комментировать свои посты 18 августа, 10:06 Довженко-Центр (Фото:Владимира Федотова)

После резонанса в Сети Государственное агентство Украины по вопросам кино прокомментировало свой указ о реорганизации Довженко-центра. А в ответ на то, что украинцы начали критиковать решение в комментариях в его аккаунте в Facebook — закрыли возможность комментировать.

Напомним, накануне Довженко-центр сообщил, что Госкино издало приказ о его реорганизации, что, по мнению последнего, де-факто означает ликвидацию национального киноархива, который с 1994 года занимается сохранением, исследованием и популяризацией украинского кино. «Согласно приказу Госкино, все фильмы из коллекции и имущество Довженко-центра должны быть переданы Государственному учреждению Научный центр кинематографии Украины, основным видом деятельности которой по данным ЕГРПОУ является «высшее образование». …Сотрудники Центра должны быть уведомлены о возможном увольнении», — говорится в сообщении.

Видео дня

Такое решение возмутило и причастных к кинопроизводству людей, и обычных украинцев. К примеру, экс-руководитель Довженко-центра Иван Козленко отметил оперативность, с которой был издан указ после завершения процесса «передачи» Центра из-под управления МКИП Госкино. «Ликвидация архивов, источников исторической памяти, особенно во время войны, — не что иное, как диверсия в тылу собственной культуры. Отбросов, которые этим занимаются, пользуясь военной неразберихой, следует клеймить как врагов и обращаться с ними соответственно», — подчеркнул он.

Несогласные с решением Госкино украинцы создали петицию против сноса здания Довженко-центра для строительства на прилегающей территории нового ЖК, которому может открывать путь скандальный приказ. Также они оставляли комментарии под всеми постами агентства в Facebook, пока возможность комментирования не закрыли.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Как и в комментарии министра культуры Александра Ткаченко, в объяснении Госкино утверждается, что указом не предусмотрена ликвидация Довженко-центра, а обсуждение его реорганизации началось еще когда институт находился в сфере управления Министерства культуры и информационной политики.

В агентстве говорят, что Довженко-центр не является архивным учреждением, а является учреждением культуры. «ГП Национальный центр Александра Довженко не является архивным учреждением в понимании действующего законодательства Украины относительно обеспечения учета и хранения архивных документов, использования сведений, содержащихся в них, и формирования Национального архивного фонда и/или осуществления управления, научно-исследовательской и информационной деятельности в сфере архивного дела и делопроизводства В уставе Центра отмечено, что предприятие является заведением культуры», — объяснило свой приказ Госкино.

Фото: Скриншот

Также отмечается, что Центр не занимается производством анимационных фильмов, поэтому «есть необходимость реорганизовать государственное предприятие «Национальный центр Александра Довженко» путем выделения с образованием отдельного (самостоятельного) юридического лица - государственного предприятия «Украинская анимационная студия».

«При реорганизации Центра Александра Довженко будут образованы три самостоятельных (отдельных) юридических лица и все работники смогут по своей специальности получить рабочее место в одной из этих организаций», — добавили в Госкино.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.