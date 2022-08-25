«Было противно наблюдать, как Женя йо*нулась». Ирина Цилык прокомментировала подозрение в госизмене скандальной профессорше Бильченко 25 августа, 15:29 Муж Ирины Цилык защищает Украину в ВСУ (Фото:Iryna Tsilyk / Facebook)

Режиссер Ирина Цилык прокомментировала новость о том, что Генпрокуратура сообщила о госизмене скандальной любительнице «русского мира», бывшей профессорше Национального педагогического университета имени Драгоманова Евгении Бильченко.

Сегодня стало известно, что Бильченко обвиняется в создании в Киеве российской агентурной сети. С февраля 2022 года она создала и администрировала в Telegram ряд групп, через которые вербовала агентов для сбора разведданных и корректировки российских ударов.

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«Когда-то в далекой другой жизни я выступала в университете Драгоманова по приглашению Бильченко, то есть мы пересекались лично. А потом было так дико и противно наблюдать, как Женя Бильченко е*нулась. Но чтобы прям так? Вербовать киевлян, чтобы получать для врага информацию о дислокации ВСУ и ТРО в Киеве? Ах ты ж тварь, Женя Бильченко», — написала Цилык в Facebook.

Напомним, в январе 2021 года Евгения Бильченко спровоцировала скандал в соцсетях, назвав Украину «тоталитарной страной» и «онкобольной американской колонией».

25 января на сайте Национального педагогического университета имени Драгоманова опубликовали заявление председателя Первичной профсоюзной организации Ивана Горбачука, который назвал слова преподавательницы недопустимыми, отметив, что они «идут вразрез с моральными принципами и убеждениями коллектива».

27 января 2021 года стало известно, что на седьмом году российской агрессии против Украины Бильченко вступила в российский Международный союз поэтов. Также в Сети появилось видео, где она выступала на канале террористов «ДНР».

На фоне всего этого провокаторша была уволена с вуза, а кафедру, на которой она работала, ликвидировали.

После этого Бильченко уехала в РФ, где получила российский паспорт.

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