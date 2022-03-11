Стало вирусным. The Wall Street Journal опубликовал фото девушки, которая спасала собак с инвалидностью из Ирпеня 11 марта, 12:25 Цей матеріал також доступний українською «В этой атмосфере страха появляется женщина, и она выводит собак-инвалидов», написал автор фото (Фото:@occhicone98 / Instagram)

The Wall Street Journal опубликовал фото девушки, которая забрала из приюта и спасала собак с инвалидностью из Ирпеня. Снимок фотографа Christopher Occhicone также стал вирусным в сети.

«Вы можете увидеть весь спектр человеческого опыта в Ирпене. С 5 марта здесь шли ожесточенные бои. Я слышал десяток сообщений из первых уст о хаотической стрельбе российских танков по жилым домам, даже после того, как они указали, что в их домах нет военных целей. В этой атмосфере страха появляется женщина и выводит собак-инвалидов из приюта в безопасное место», — подписал свою серию снимков фотограф.

Серия снимков из Ирпеня набрала в Instagram фотографа более 5 тыс. лайков. Спустя еще некоторое время фото опубликовал The Wall Street Journal, для которого и были сделаны снимки.

Но к тому времени украинцы успели распространить мощное фото по соцсетям, из-за чего оно стало вирусным.

Фото: Скриншоты из Instagram

Фото: Скриншоты из Instagram

Фото: Скриншоты из Instagram

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