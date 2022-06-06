«Насильники, мародеры и убийцы». В Сети ответили писателю Джорджу Мартину, который назвал россиян «хорошими людьми с ужасными лидерами» 6 июня, 15:01 Цей матеріал також доступний українською Джордж Мартин (Фото:@george rr martin/twitter)

Известный американский писатель Джордж Мартин, автор цикла Песнь льда и пламени, по которому был снят популярный сериал Игра престолов, заявил, что россияне — «хорошие люди с ужасными лидерами». Не все согласились с ним.

Об этом он написал в своем блоге.

«Большой мир столь безобразен, что я едва выдерживаю смотреть новости. Что я могу сказать о нападении России на Украину, чего бы еще не сказали другие? Я был участником фантастической ассамблеи в Санкт-Петербурге несколько лет назад. Она была веселой, город прекрасный, а русские фанаты и писатели — даже пограничники — были такими теплыми и приветливыми», — написал Мартин.

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«Путин — злобный бандит», — добавил писатель и продолжил: «Хотя таковой кажется история мира. Хорошие люди с ужасающими лидерами. Слушая сообщения о борьбе, я чувствую себя таким злым, таким беспомощным».

Впрочем, многие из пользователей Сети не согласились с Джорджем Мартином и решили напомнить писателю, каковы русские на самом деле и об их поддержке путинского нападения на Украину:

«Насильников, мародеров и убийц нельзя назвать хорошими людьми»

«Уважаемый Мартин, если россияне хорошие, то почему же они выполняют преступные приказы Путина (хотя имеют возможность отказаться) и полностью поддерживают его? »

«Вы очень ошибаетесь, если думаете, что россияне не разделяют желания Путина всем сердцем. То, что они демонстрируют на конференциях, не похоже на их подлинные империалистические убеждения. Большинству из них очень нравится идея геноцида украинцев».

«6,5 миллиона беженцев уехали из Украины, только в Мариуполе погибли 20 тысяч мирных жителей, и все, что господин Мартин может сказать по этому поводу, — это то, что в Санкт-Петербурге живут милые россияне».

«Каждая нация имеет правительство, которое заслуживает. Эти люди выбирают и терпят действия своего правительства. «Хорошие люди» должны свергнуть «плохих лидеров».

«Хорошие россияне убивают украинцев тепло и приветливо», — саркастически отмечают пользователи.

А некоторые советуют Мартину лучше разобраться в истории страны-агрессора: «Было бы неплохо, если бы вы попытались исследовать настоящую историю Московии. Но, кажется, лучше сказать какой-нибудь бред. У России никогда не было хорошего лидера. Эти люди принимают агрессора просто потому, что они такие же агрессоры».

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