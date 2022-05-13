Архив войны. Фестиваль Docudays UA запустил бот для сбора свидетельств преступлений России против Украины 13 мая, 14:00 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь. 11 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В середине марта команда фестиваля Docudays UA начала работу по формированию архива свидетельств преступлений России против Украины. Сейчас для удобства сбора информации запускается телеграмм-бот.

Первоначально проект назывался Энциклопедия войны, а сейчас его название изменили на Архив войны. «С тех пор мы получили видео-свидетельства продолжительностью более 19 часов, а также нашли партнеров среди правозащитных организаций, занимающихся сбором видео и готовящих иски против военных преступников из РФ. Мы расширили масштаб и изменили название проекта на Архив войны и продолжаем сбор свидетельств», — сообщили в Docudays.

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Чтобы можно было максимально быстро и удобно передать отснятые видео- и аудиоматериалы, команда запустила телеграм-бот проекта.

В Docudays призывают отправлять туда собственные материалы, освещающие жизнь и быт во время войны, сопротивление гражданского населения агрессору, эвакуацию или опыт пребывания в бомбоубежищах, разрушения, насилие и другие преступления, совершенные российской армией на территории Украины или любые другие материалы, отснятые во время войны, которые представляются важными.

Материалы Архива войны будут в дальнейшем использоваться в судах, расследованиях, научных работах, документальных фильмах, художественных работах.

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