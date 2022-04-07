После позиции по НАТО. Украинское издательство не будет переиздавать книгу об Ангеле Меркель 7 апреля, 06:59 Цей матеріал також доступний українською Лаборатория не будет переиздавать книгу Канцлер об Ангеле Меркель (Фото:Лаборатория/Facebook)

Украинское издательство Лаборатория не будет издавать биографию экс-лидера Германии Ангелы Меркель авторства Кэти Мартон Канцлерка. Такое решение приняли после ее последних заявлений относительно Украины.

Об этом основатель и директор издательства Антон Мартынов сообщил 5 апреля.

Когда книга закончится на складах, больше ее переизданий не будет. По словам основателя Лаборатории, украинский перевод был одним из первых в Европе, а его идея заключалась в том, «чтобы показать жизнь и победы сильной и влиятельной женщины», которая 16 лет занимала должность канцлера Германии.

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«В книге есть немало интересных вещей и моментов из политической и личной жизни госпожи Меркель. В общем интересная книга и хорошо изложенный материал. И до 24 февраля казалось, что ее стратегия как-то работает… Но позиция по НАТО, озвученная повторно уже в условиях полномасштабной войны России против Украины, экс-канцлером для нас абсолютно не приемлема», — пояснил Мартынов.

4 апреля Ангела Меркель ответила на обвинения президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что считает «правильным» решение не принимать Украину в НАТО, несмотря на то, что следствием этого стало вторжение России, повлекшее гибели тысяч мирных жителей.

Перед этим Зеленский заявил, что именно из-за позиции Германии и некоторых других стран стали возможны многочисленные военные преступления кремлевского режима, в частности, массовые убийства в Буче.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Меркель осудила агрессию Москвы, назвав ее «вопиющим нарушением международного права».

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