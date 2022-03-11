«Пусть бережет воинов от врагов». 91-летняя украинка принесла сшитое в российской ссылке платье для изготовления маскировочных сеток 11 марта, 10:57 Цей матеріал також доступний українською К платью бабушка прикрепила записку (Фото:@MFA_Ukraine / Twitter)

91-летняя украинская бабушка Любовь Погонюк принесла волонтерам свое платье, сшитое в ссылке в Воркуте (РФ), чтобы те использовали его для изготовления маскировочных сеток для украинской армии.

Бабушка принесла свое зеленое платье и добавила записку с такими словами: «Пусть маскировочная сетка бережет воинов от врагов. Это платье сшила себе в ссылке в Воркуте. Погонюк (Поддубий) Любовь Максимовна. Жительница х. Подспасов, связная УПА на псевдо «Сумна».

Снимком платья и записки поделилось в Twitter Министерство иностранных дел. Также в твите сообщается, что волонтеры спасли это платье и передадут его музею.

11 марта — 16-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В ночь на пятницу лидеры ЕС подтвердили и поддержали евроинтеграционный курс Украины, а утром в нескольких крупных и до сих пор спокойных украинских городах раздались взрывы.



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