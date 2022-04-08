46 стран-членов ЮНЕСКО отказались посетить заседание организации в российской Казани 8 апреля, 14:29 Цей матеріал також доступний українською Страны-подписанты поражены агрессивными действиями России в Украине (Фото:cfr.org)

46 стран мира, участниц ЮНЕСКО, отказались участвовать в 45-й сессии Комитета всемирного наследия, пока его возглавляет Россия. Проведение заседания было запланировано в Казани.

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины, стороны Конвенции о всемирном наследии 1972 года подписали соответствующее открытое письмо из-за систематического нарушения Россией международного гуманитарного права в Украине.

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Страны-подписанты поражены агрессивными действиями России в Украине, где более месяца продолжаются интенсивные боевые действия. Многие погибли, кое-где разрушены целые города.

В частности, страны, отказавшие участвовать в 45-й сессии Комитета всемирного наследия: Афганистан, Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Канада, Колумбия, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эквадор, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Венгрия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Северная Македония, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сент- Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Соединенное Королевство Великой, Британии и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки.

«Цивилизованный мир, понимающий ценность культурной идентичности для страны, солидарен с Украиной. ЮНЕСКО обязаны не допустить председательство Россией 45-й сессией Комитета Всемирного наследия, а также должны перенести проведение ее из Казани. русская федерация, которая наносит удары по нашим церквям, музеям, памятникам, театрам в любых обстоятельствах нет никакого морального права продолжать называться участником организации, цель которой заниматься культурой. Вместо этого мы радостно организуем проведение комитета во Львове», — прокомментировал министр культуры Александр Ткаченко.

Напомним, ранее Министерство культуры и информационной политики Украины призвало ЮНЕСКО перенести 45-ю сессию из российской Казани в украинский Львов и исключить РФ из рядов организации. Ведь Россия с 2014 систематически нарушает международное гуманитарное право и международные конвенции.

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