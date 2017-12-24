24 декабря 2017, воскресенье

Венесуэла объявила персонами нон грата бразильского и канадского чиновников

комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Венесуэла выслала дипломатов двух стран
Фото: Asamblea Nacional‏ / Twitter

Венесуэла выслала дипломатов двух стран

В субботу, 23 декабря, Национальное учредительное собрание Венесуэлы объявило персонами нон грата посла Бразилии в Каракасе Руя Перейру и временного поверенного в делах Канады Крэйба Ковалика, сообщает Globo.

Как сообщается, по мнению властей Венесуэлы, канадский дипломат вмешивался во внутренние дела страны.

Посла Бразилии, как пишет газета, объявили персоной нон грата из-за импичмента Дилмы Руссефф в 2016 году.

Как отмечает издание, в четверг, 21 декабря, бразильское правительство раскритиковало политику Венесуэлы, которая ставит под угрозу участие оппозиционных партий в избирательном процессе Венесуэлы.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове