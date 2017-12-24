Венесуэла объявила персонами нон грата бразильского и канадского чиновников

В субботу, 23 декабря, Национальное учредительное собрание Венесуэлы объявило персонами нон грата посла Бразилии в Каракасе Руя Перейру и временного поверенного в делах Канады Крэйба Ковалика, сообщает Globo.

Как сообщается, по мнению властей Венесуэлы, канадский дипломат вмешивался во внутренние дела страны.

Посла Бразилии, как пишет газета, объявили персоной нон грата из-за импичмента Дилмы Руссефф в 2016 году.

Как отмечает издание, в четверг, 21 декабря, бразильское правительство раскритиковало политику Венесуэлы, которая ставит под угрозу участие оппозиционных партий в избирательном процессе Венесуэлы.

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