В ОБСЕ выразили обеспокоенность условным приговором по делу об убийстве Веремия

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность условным приговором по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

"После более трех лет со дня убийства Вячеслава Веремия виновные в этом страшном акте до сих пор не были привлечены к полной ответственности. Хотя я приветствую осуждение одного из главных нападавших и организаторов атаки, я серьезно встревожен таким приговором, который сузил возможность для восстановления справедливости в отношении семьи журналиста", - говорится в заявлении Дезира, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Представитель ОБСЕ также призвал власти в Украине к эффективному расследованию всех случаев гибели журналистов.

"Я призываю власть в полной мере и эффективно расследовать все случаи гибели журналистов в Украине и мобилизовать все усилия для прекращения безнаказанности в отношении таких преступлений", - добавил он.

Напомним, 22 декабря по статье за "хулиганство" был приговорен к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года Юрий Крысин, обвиняемый по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия во времена Евромайдана. Также Крысин должен покрыть 12 284 грн расходов на проведение экспертиз.

Прокуратура просила суд о 6-летнем тюремном заключении для Крысина, и после оглашения приговора заявили о намерении его обжаловать.

В ночь на 19 февраля 2014 года Веремий вместе с коллегой ехали с работы на такси домой на Левый берег. На углу Владимирской и Большой Житомирской он заметил вооруженных "титушек" в камуфляже и масках и попытался сфотографировать их из машины. Вооруженные люди тут же напали на автомобиль, начали его громить, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось вырваться, а Веремия сильно избили, после чего выстрелили в грудь и оставили истекать кровью. При этом присутствующие на месте сотрудники милиции оставались в стороне и не вмешивались в события.

Веремий был доставлен в реанимацию больницы скорой помощи, однако из-за потери крови и травм, несовместимых с жизнью, около шести часов утра 19 февраля он умер во время операции.