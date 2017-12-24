Турции нет места в ЕС - канцлер Австрии

Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил уверенность в том, что Турция не сможет стать членом ЕС в связи с политическим курсом руководства страны, передает УНИАН со ссылкой на Bild am Sonntag.

"В этой стране мы сталкиваемся с серьезным нарушением прав человека, основных прав и свобод. Я не приму то, что ЕС наблюдает и делает вид, что ничего не происходит. С моей точки зрения, Турция, особенно в свете политики последних лет, не имеет места в ЕС. Было бы честно прекратить переговоры о ее вступлении", - сказал Курц.

Он также отметил, что Турция пытается оказывать влияние на турецкие сообщества в Европе с целью предотвращения интеграции.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что полноценное членство Турции в ЕС в полной мере решит все проблемы союза.

Напомним, Анкара формально подала заявление на вступление в ЕС 14 апреля 1987 года, а статус кандидата был ей предоставлен на саммите в Хельсинки в 1999 году.

Позиция ЕС относительно членства Турции резко изменилась после неудавшегося госпереворота в июле 2016 года и дальнейших репрессий властей против сторонников военных, попытавшихся свергнуть президента Реджепа Эрдогана. После подавления путча Анкара не исключила возможность возобновления в стране смертной казни, что является неприемлемым для ЕС.

После задержания в Турции немецкого правозащитника Петера Штойдтнера у Анкары резко ухудшились отношения и с Берлином.

20 июля глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил о смене политики Берлина на турецком направлении.

Германия пересмотрит свою экономическую политику в отношении Турции: в частности, кредиты и экономическую помощь.

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