24 декабря 2017, воскресенье

Трамп назвал свои низкие рейтинги фейковыми

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что опубликованные ведущими СМИ Америки негативные рейтинги его деятельности являются распространением фейковых новостей.

Об этом он написал в Twitter.

«Они показывают фейковые опросы так же, как и сообщают фейковые новости. Несмотря на исключительно негативные сообщения, у нас все хорошо - никто нас не преодолеет. Сделаем Америку Великой снова! ", - подчеркнул глава США.

Напомним, 63% граждан США заявили, что недовольны работой Дональда Трампа на посту президента. Такие данные показал опрос, по результатам которого президент США Дональд Трамп имеет самые низкие рейтинги на момент завершения первого года пребывания в должности.

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