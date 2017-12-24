Трамп назвал свои низкие рейтинги фейковыми

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что опубликованные ведущими СМИ Америки негативные рейтинги его деятельности являются распространением фейковых новостей.

Об этом он написал в Twitter.

«Они показывают фейковые опросы так же, как и сообщают фейковые новости. Несмотря на исключительно негативные сообщения, у нас все хорошо - никто нас не преодолеет. Сделаем Америку Великой снова! ", - подчеркнул глава США.

The Fake News refuses to talk about how Big and how Strong our BASE is. They show Fake Polls just like they report Fake News. Despite only negative reporting, we are doing well - nobody is going to beat us. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 декабря 2017 г.

Напомним, 63% граждан США заявили, что недовольны работой Дональда Трампа на посту президента. Такие данные показал опрос, по результатам которого президент США Дональд Трамп имеет самые низкие рейтинги на момент завершения первого года пребывания в должности.