Москва надеется, что ЕС прекратит идти на поводу у стран-русофобов – глава МИД России

Москва надеется, что Европейский Союз прекратит идти на поводу у стран-русофобов в вопросе выстраивания отношений с Россией, заявил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров.

Об этом сообщили на сайте МИД России.

По словам главы МИД, раскрученная Евросоюзом под давлением США санкционная спираль нанесла серьезный урон отношениям между государствами.

Лавров добавил, что Москва ценит позицию Кипра, выступающего за скорейшую нормализацию отношений России и ЕС и знает, что Европа недовольна этой ситуацией.

«Вопрос о том, насколько слышен голос тех же киприотов и других прагматично настроенных европейцев в еэсовском Брюсселе, следует, видимо, задавать представителям европейских структур», - сказал глава МИД России.

Напомним, 21 декабря Совет Европейского Союза решил продлить санкции против России еще на полгода.

14 декабря лидеры стран-членов ЕС одобрили политическое решение о продлении на шесть месяцев экономических санкций против России.