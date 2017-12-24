Маккейн назвал решение США поставлять Украине Javelin "важным шагом в правильном направлении"

Сенатор-республиканец, глава комитета по вооруженным силам Джон Маккейн назвал "важным шагом в правильном направлении" решение Вашингтона начать поставки Киеву противотанковых управляемых ракет комплекса Javelin.

"Решение президента Трампа поставлять противотанковые вооружения комплекса Javelin представляет собой еще один существенный шаг в правильном направлении и дает четкий сигнал, что США будут поддерживать своих союзников и партнеров в то время, когда они борются за свой суверенитет и территориальную целостность", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте политика.

Маккейн также обвинил РФ в создании нестабильности в Украине и в продолжении смертоносных атак, в связи с чем "данный шаг принимается очень вовремя". Он также отметил, что это создаст "более стабильные и безопасные условия, необходимые для мирного решения конфликта".

По его словам, поставки таких вооружений Киеву "не препятствуют миру в Украине, а являются необходимыми для его достижения".

По информации агентства Associated Press, США одобрили план по предоставлению Украине оборонительного вооружения, которое включает также противотанковые ракеты Javelin. Как сообщило агентство, после формального одобрения американским президентом план поставок будет направлен в конгресс, который в месячный срок должен будет рассмотреть его и передать на одобрение госдепартамента США.

Напомним, данные о решении США начать коммерческие поставки крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1 и других боеприпасов Украине распространили американские издания. Однако пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон одобрил экспортную лицензию для Украины на покупку некоторого легкого вооружения и стрелкового оружия.

По ее словам, предыдущие администрации президента также одобряли эти лицензии. Госдеп не одобрял продажу оружия непосредственно украинскому правительству, а разрешил Украине покупать вооружение у американских производителей.

Позже в Госдепе заявили, что США все же предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".