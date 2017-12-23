Знаменитый Биг-Бен в Лондоне временно заработает на Рождество и Новый год

Куранты возобновят работу с 9 утра 25 января в Рождество и с 23:00 до 01:00 в новогоднюю ночь

Куранты Вестминстерского дворца, известные под названием Биг-Бен, которые летом решили отключить на ремонт, заработают в честь Рождества и Нового года.

Об этом сообщает BBC.

Куранты возобновят работу с 9 утра 25 января в Рождество и с 23:00 до 01:00 в новогоднюю ночь.

Хранитель часов Стив Джаггс сказал, что в последующие 4 года Биг-Бен будет звучать только по случаю праздников.

Возобновят работу часы только в 2021 году, после реставрации.

Напомним, что главные часы Великобритании отключили 14 августа. Планируется, что часы и четыре циферблата снимут с башни и отреставрируют.