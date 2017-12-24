Волкер назвал 2017 год самым жестким с начала АТО и выступил за сохранение санкций против РФ

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал уходящий год наиболее жестким с начала конфликта на Донбассе и заявил, что санкции в отношении России должны сохраняться.

Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Stampa.

Также Волкер назвал "абсолютно ошибочным" впечатление о том, что кризис на востоке Украины прошел.

"2017 год стал самым жестким. Нарушения режима прекращения огня увеличились, в то время как число убитых мирных жителей стало самым высоким с начала столкновений. К этому добавляется крах экономики и инфраструктуры, что сделало население более уязвимым", - сказал Волкер.

По его словам, необходимо, чтобы санкции оставались в силе до момента, пока будут существовать причины, по которым они были введены.

Также Волкер подчеркнул, что соблюдение минских соглашений является важнейшим условием снятия санкций.

"Мы должны сохранять санкции, пока Минск не будет реализован, потому что они создают для Москвы стимул, чтобы соблюдать соглашения", - отметил он.

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Напомним, 21 декабря Европейский союз продлил экономические санкции против Российской Федерации на полгода. Также США ввели санкции против беглого командира Беркута и сына генпрокурора России.