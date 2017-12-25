В Турции на Эрдогана набросился поклонник - видео

Во время выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед своими сторонниками в провинции Ширнак на него набросился одни из его поклонников.
Как видно на обнародованных кадрах с мероприятия, на сцену неожиданно выбежал неизвестный мужчина, который попытался обняться с главой государства.
В свою очередь Эрдогану это не понравилось, и охрана в считанные секунды задержала настырного фаната.
Ранее сообщалось, что в Сети было опубликовано видео, как Эрдоган наблюдал за избиением его охраной протестующих в центре Вашингтона.
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