В Турции на Эрдогана набросился поклонник - видео

Во время выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед своими сторонниками в провинции Ширнак на него набросился одни из его поклонников.

Как видно на обнародованных кадрах с мероприятия, на сцену неожиданно выбежал неизвестный мужчина, который попытался обняться с главой государства.

В свою очередь Эрдогану это не понравилось, и охрана в считанные секунды задержала настырного фаната.

Ранее сообщалось, что в Сети было опубликовано видео, как Эрдоган наблюдал за избиением его охраной протестующих в центре Вашингтона.

НВ