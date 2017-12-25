25 декабря 2017, понедельник

В США умер творец легендарного кролика Багза Банни

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Боб Гивенс
Фото: Animation Magazine

Боб Гивенс

В возрасте 99 лет умер художник и дизайнер студий Disney и Warner Bros, создатель мультипликационного персонажа Багза Банни Боб Гивенс.

Об этом сообщает BBC.

Багз Банни - один из самых популярных мультипликационных персонажей Warner Bros. Впервые Гивенс нарисовал его в 1940 году. За основу он взял похожего персонажа - кролика Багза, появлявшегося до этого в нескольких мультфильмах. Студия Warner Bros. пожелала изменить облик героя, потому что оригинальный был "чересчур милым". У прежнего кролика была круглая голова, пушистый хвост и короткие уши, а ростом он был на голову ниже Багза.

Также художник работал над мультсериалами про Тома и Джерри и Даффи Дака.

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