23 декабря 2017, суббота

В США умер астронавт, который первым вышел в открытый космос без страховки

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Продолжительность полета МакКендлеса без технической связи с кораблем составляла шесть часов, он отлетел от космического корабля на расстояние 90 метров
Фото: NASA

Продолжительность полета МакКендлеса без технической связи с кораблем составляла шесть часов, он отлетел от космического корабля на расстояние 90 метров

Астронавт Брюс МакКендлес, который впервые побывал в открытом космосе без страховки, прикрепленной к космическому кораблю, умер 21 декабря в возрасте 80 лет.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Астронавт получил популярность благодаря фото, где он 7 феврала 1984 года летит на пилотируемом маневрирующем модуле (MMU). Продолжительность полета МакКендлеса без технической связи с кораблем составляла шесть часов, он отлетел от космического корабля на расстояние 90 метров. 

Ранее сообщалось, что NASA обнаружило "копию" нашей Солнечной системы в созвездии Дракона.

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