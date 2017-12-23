В США умер астронавт, который первым вышел в открытый космос без страховки

Продолжительность полета МакКендлеса без технической связи с кораблем составляла шесть часов, он отлетел от космического корабля на расстояние 90 метров

Астронавт Брюс МакКендлес, который впервые побывал в открытом космосе без страховки, прикрепленной к космическому кораблю, умер 21 декабря в возрасте 80 лет.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Астронавт получил популярность благодаря фото, где он 7 феврала 1984 года летит на пилотируемом маневрирующем модуле (MMU). Продолжительность полета МакКендлеса без технической связи с кораблем составляла шесть часов, он отлетел от космического корабля на расстояние 90 метров.

Ранее сообщалось, что NASA обнаружило "копию" нашей Солнечной системы в созвездии Дракона.