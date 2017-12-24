24 декабря 2017, воскресенье

В США при посадке разбился самолет, есть погибшие

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В момент крушения в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана
Фото: WFLA

В момент крушения в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана

В воскресенье, 24 декабря, в штате Флорида (США) разбился двухмоторный самолет в аэропорту Бартау, четыре человека погибли.

Об этом сообщает телеканал WFLA.

Самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы.

На место происшествия прибыли специалисты Национального совета безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США.

Точная причина крушения пока не известна. Но в момент крушения в районе аэропорта была зафиксирована нулевая видимость из-за тумана.

Ранее сообщалось, что 19 декабря, в результате крушения самолета в аэропорту российского города Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа погибли два человека, еще 11 получили ранения.

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