В РФ заявили, что решение США о продаже оружия Украине "помешает диалогу между Киевом и Донбассом"

Планы США по поставкам вооружения Украине грозят срывом процесса мирного урегулирования и мешают выполнению минских договоренностей, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Об этом сообщают РИА Новости.

По словам Карасина, поставка любых вооружений Украине "поощряет воинственное крыло в Киеве", а поддержка США воинственных настроений "ставит под сомнение перспективу выполнения минских договоренностей".

Также, по его мнению, это "мешает налаживанию диалога между Киевом и Донбассом".

Напомним, данные о решении США начать коммерческие поставки крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1 и других боеприпасов Украине распространили американские издания. Однако пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон одобрил экспортную лицензию для Украины на покупку некоторого легкого вооружения и стрелкового оружия.

По ее словам, предыдущие администрации президента также одобряли эти лицензии. Госдеп не одобрял продажу оружия непосредственно украинскому правительству, а разрешил Украине покупать вооружение у американских производителей.

Позже в Госдепе заявили, что США все же предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".



