В Мексике в результате перестрелки убит начальник городской полиции

В перестрелке между двумя преступными группировками в мексиканском городе Ночистлан в штате Сакатекас погибли четыре человека, включая городского координатора полиции, заявил прокурор штата Франсиско Мурильо Руисеко, передает El Universal.

Согласно сообщению, перестрелка произошла в центре города. На место происшествия выехали наряды полицейских. Кроме координатора городской полиции Хуана Педро Парга жертвами криминального столкновения стали трое преступников.

В полиции отметили, что недалеко от места столкновения было обнаружено различное стрелковое оружие, патроны, гранаты, а также наркотики.

Напомним, 6 октября, в мексиканском городе Парачо в штате Мичоакан на западе страны группа неизвестных застрелила мэра по имени Сталин Санчес Гонсалес.