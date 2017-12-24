24 декабря 2017, воскресенье

В Мексике в результате перестрелки убит начальник городской полиции

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Кроме координатора городской полиции, жертвами криминального столкновения стали трое преступников

Кроме координатора городской полиции, жертвами криминального столкновения стали трое преступников

В перестрелке между двумя преступными группировками в мексиканском городе Ночистлан в штате Сакатекас погибли четыре человека, включая городского координатора полиции, заявил прокурор штата Франсиско Мурильо Руисеко, передает El Universal.

Согласно сообщению, перестрелка произошла в центре города. На место происшествия выехали наряды полицейских. Кроме координатора городской полиции Хуана Педро Парга жертвами криминального столкновения стали трое преступников.

В полиции отметили, что недалеко от места столкновения было обнаружено различное стрелковое оружие, патроны, гранаты, а также наркотики.

Напомним, 6 октября, в мексиканском городе Парачо в штате Мичоакан на западе страны группа неизвестных застрелила мэра по имени Сталин Санчес Гонсалес.

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