24 декабря 2017, воскресенье

Швейцария заявила о намерении провести референдум по отношению к ЕС

комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Президент Швейцарии Дорис Лойтхард

Президент Швейцарии Дорис Лойтхард

Президент Швейцарии Дорис Лойтхард предложила провести референдум, в результате которого граждане смогут высказать свое отношение к сотрудничеству с Европейским Союзом.

Об этом сообщает Blick.

"Двухстороннее сотрудничество -  это важно. Поэтому мы должны прояснить наши отношения с Европой. Мы должны знать, в каком направлении идти. В таком случае фундаментальный референдум был бы полезным", - рассказала Лойтхард в интервью.

По словам президента, Европейский Союз создает "рамочные" соглашения и договоренности, а Швейцария по таким правилам играть не хочет.

Лойтхард добавила, что в Европейском Союзе есть ряд стран, действия которых направлены против Швейцарии. Конкретные названия этих стран президент не уточнила, так как сама точно не разобралась с этим вопросом.

Она отметила, что самым надежным партнером из ЕС для Швейцарии был бывший министр внутренних дел Германии, затем финансов, а ныне представитель Бундестага Вольфганг Шойбле.

Лойтхард упомянула, что некоторые страны сравнивают Швейцарию с Великобританией в части отношений с ЕС. Она считает, что такое сравнение неуместно, потому что эти две страны ведут совершенно разную политику.

Напомним, 20 декабря Швейцария заморозила активы бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове