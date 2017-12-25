Шторм на Филиппинах: Количество погибших увеличилось до 230

100 человек считаются пропавшими без вести

В результате шторма Томбин на Филиппинах, который пришел из Южно-Китайского моря, число жертв увеличилось до 230.

Об этом сообщает ВВС.

75 тысяч человек из-за стихии остались без своих домов.

Также 100 человек, которые считаются пропавшими без вести, до сих пор разыскивают спасатели.

На острове Минданао разрушены или заблокированы из-за оползней дороги и мосты.

Напомним, тропический шторм Томбин в пятницу, 22 декабря, накрыл второй по величине остров Филиппин, Минданао, вызвав наводнения и оползни и заставив более 75 тыс. человек покинуть свои дома. Ранее сообщалось о 200 жертвах.