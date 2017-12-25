25 декабря 2017, понедельник

Шторм на Филиппинах: Количество погибших увеличилось до 230

комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
100 человек считаются пропавшими без вести

100 человек считаются пропавшими без вести

В результате шторма Томбин на Филиппинах, который пришел из Южно-Китайского моря, число жертв увеличилось до 230.

Об этом сообщает ВВС.

75 тысяч человек из-за стихии остались без своих домов.

Также 100 человек, которые считаются пропавшими без вести, до сих пор разыскивают спасатели.

На острове Минданао разрушены или заблокированы из-за оползней дороги и мосты.

Напомним, тропический шторм Томбин в пятницу, 22 декабря, накрыл второй по величине остров Филиппин, Минданао, вызвав наводнения и оползни и заставив более 75 тыс. человек покинуть свои дома. Ранее сообщалось о 200 жертвах.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове