24 декабря 2017, воскресенье

Пучдемон призвал Мадрид позволить ему вернуться в Каталонию

комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Карлес Пучдемон

Карлес Пучдемон

В субботу, 23 декабря, отстраненный от власти лидер Каталонии Карлес Пучдемон призвал правительство в Мадриде позволить ему вернуться, передает DW.

"Я хотел бы как можно скорее вернуться в Каталонию. Это стало бы хорошей новостью для Испании", - заявил Пучдемон в интервью Reuters.

Политик выразил желание добраться до Каталонии еще до первого заседания избранного недавно регионального парламента, которое состоится 23 января.

"Я президент регионального правительства и останусь им, если испанское государство уважает результаты голосования", - отметил Пучдемон.

Он также заявил о готовности выслушать любое предложение Мадрида, даже если в нем не будет идти о независимости Каталонии.

Напомним, в четверг, 21 декабря, на выборах в Каталонии победу одержали сторонники независимости.

На внеочередных выборах боролись шесть основных политических партий, часть из которых выступает за отделение региона от Испании, другие поддерживают идею сохранения Каталонии в составе страны.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове