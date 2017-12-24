Пучдемон призвал Мадрид позволить ему вернуться в Каталонию

В субботу, 23 декабря, отстраненный от власти лидер Каталонии Карлес Пучдемон призвал правительство в Мадриде позволить ему вернуться, передает DW.

"Я хотел бы как можно скорее вернуться в Каталонию. Это стало бы хорошей новостью для Испании", - заявил Пучдемон в интервью Reuters.

Политик выразил желание добраться до Каталонии еще до первого заседания избранного недавно регионального парламента, которое состоится 23 января.

"Я президент регионального правительства и останусь им, если испанское государство уважает результаты голосования", - отметил Пучдемон.

Он также заявил о готовности выслушать любое предложение Мадрида, даже если в нем не будет идти о независимости Каталонии.

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Напомним, в четверг, 21 декабря, на выборах в Каталонии победу одержали сторонники независимости.

На внеочередных выборах боролись шесть основных политических партий, часть из которых выступает за отделение региона от Испании, другие поддерживают идею сохранения Каталонии в составе страны.