"Прививка от российского вируса агрессии". Порошенко поблагодарил США за решение об оружии для Украины

"Американское оружие в руках украинских воинов – не для наступления, а для решительного отпора агрессору", - сказал Петр Порошенко

Решение США о предоставлении Украине летального оборонительного оружия - "принципиальное и долгожданное", а также - "достойный ответ на продолжение оккупации Россией украинской территории", заявил президент Петр Порошенко в Twitter.

Глава государства поблагодарил президента США Дональда Трампа и всех американских друзей за поддержку.

"Такой шаг в тандеме с усилением санкций против России – достойный ответ на продолжение оккупации украинской территории, невыполнение Москвой своих обязательств и продолжения накачки Донбасса тяжелым вооружением", - сказал Порошенко.

Украинский президент подчеркнул, что оружие из США не будет использовано Вооруженными силами Украины для наступления и эскалации военных действий.

"Американское оружие в руках украинских воинов – не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также - эффективной самообороны согласно Статье 51 Устава ООН. Это также трансатлантическая прививка от российского вируса агрессии", - пояснил Порошенко.

Напомним, данные о решении США начать коммерческие поставки крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1 и других боеприпасов Украине распространили американские издания. Однако пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон одобрил экспортную лицензию для Украины на покупку некоторого легкого вооружения и стрелкового оружия.

По ее словам, предыдущие администрации президента также одобряли эти лицензии. Госдеп не одобрял продажу оружия непосредственно украинскому правительству, а разрешил Украине покупать вооружение у американских производителей.

Позже в Госдепе заявили, что США все же предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".