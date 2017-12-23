Украинская диаспора поблагодарила ООН за поддержку резолюции по Крыму

Украинская диаспора выразила благодарность ООН за поддержку резолюции по Крыму и призвала все государства-члены присоединиться к ней.

Об этом заявил президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий, пишет Укринформ.

Он также призывает государства, которые воздержались, присоединиться к поддержке этого призыва по защите основных прав граждан, страдающих от оккупанта.

Напомним, 14 декабря в Генеральной ассамблеи ООН 71 страна поддержала обновленный проект резолюции по правам человека в оккупированном Крыму. Одним из главных требований этой резолюции является требование к России отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа.