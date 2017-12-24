Суд отправил замглаву Запорожского облсовета под круглосуточный домашний арест

Червонозаводский районный суд города Харькова в субботу, 23 декабря, поздно вечером определил меру пресечения заместителю главы Запорожского облсовета Владиславу Марченко в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением браслета, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Как отмечается, Марченко подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

"Суд определил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением браслета", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что прокуратура требовала более жесткую меру пресечения - в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере нанесенного, по данным досудебного следствия, ущерба (87 млн.грн).

По словам адвокатов Марченко, они собираются оспорить решение суда.

"Мы будем просить изменить круглосуточный арест на хотя бы арест ночной, чтобы Владислав Марченко мог исполнять свои обязанности заместителя председателя Запорожского облсовета. По нашему мнению, именно препятствие его депутатской деятельности являлось целью уголовного дела", - заявил адвокат Иван Черкашин, передает местное издание KHARKIV Today.

Также KHARKIV Today сообщает, что в качестве меры пресечения суд также обязал Марка Марченко, брата Владислава Марченко, находиться круглосуточно дома.

"Ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Он должен находиться по месту проживания и являться в прокуратуру на допрос по требованию следователей", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 декабря в Запорожье проводилась спецоперация СБУ против местных чиновников, подозреваемых в финансировании пророссийской террористической организацией "ДНР".

В частности, с обыском пришли к заместителю мэра Запорожья Анатолию Пустоварову, его помощникам, а также к заместителю главы Запорожского облсовета Владиславу Марченко.

Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Марченко был задержан сотрудниками харьковской прокуратуры совместно с СБУ из-за проведения фиктивных тендеров на благоустройство парка и школьных спортплощадок.

Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров, по словам Луценко, "сбежал через окно и в тапках по снегу".

Позже Пустоваров опроверг обвинения генпрокурора.