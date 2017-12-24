Шкиряк: С 27 декабря на пропускных пунктах с Россией заработает система биометрического контроля

С 27 декабря на пропускных пунктах Украины на границе с Россией начнут работу мобильные комплексы биометрического контроля, заявил советник МВД Зорян Шкиряк.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам советника, новый контроль заработает в местах потенциального нелегального пересечения государственной границы между Российской Федерацией и Украиной.

Он также напомнил, что с 1 января 2018 года каждый гражданин РФ, который захочет пересечь государственную границу Украины, будет оставлять отпечатки пальцев и весь комплект биометрических данных.

«Все КПП на границе с государством-агрессором уже оборудованы новейшими системами снятия биометрических данных и подключены к базе Интерпола и Европола», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2018 года на пропускных пунктах на границе с Россией может заработать система биометрического контроля пересечения.