24 декабря 2017, воскресенье

Шкиряк: С 27 декабря на пропускных пунктах с Россией заработает система биометрического контроля

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Пропускные пункты оснастили системами снятия биометрических данных

Пропускные пункты оснастили системами снятия биометрических данных

С 27 декабря на пропускных пунктах Украины на границе с Россией начнут работу мобильные комплексы биометрического контроля, заявил советник МВД Зорян Шкиряк.

Об этом он  сообщил на своей странице в Facebook.

По словам советника, новый контроль заработает в местах потенциального нелегального пересечения государственной границы между Российской Федерацией и Украиной.

Он также напомнил, что с 1 января 2018 года каждый гражданин РФ, который захочет пересечь государственную границу Украины, будет оставлять отпечатки пальцев и весь комплект биометрических данных.

«Все КПП на границе с государством-агрессором уже оборудованы новейшими системами снятия биометрических данных и подключены к базе Интерпола и Европола», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2018 года на пропускных пунктах на границе с Россией может заработать система биометрического контроля пересечения.

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