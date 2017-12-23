Польша призвала РФ вернуться в состав СЦКК

Министерство иностранных дел обеспокоено эскалацией вооруженного конфликта на Донбассе и призвало Россию немедленно вернуться в состав Совместного центра по контролю и координации.

Об этом было сказано в сообщении МИД Польши.

В министерстве отметили, что количество нарушений прекращения огня достигло уровня, который не наблюдался с января 2017 года.

«Мы надеемся, что согласованное на встрече Трехсторонней контактной группы решение по поводу прекращения огня будет полностью придерживаться», - сказано в заявлении.

Также польское правительство считает, что катализатором обострения ситуации на Донбассе стал выход представителей России из СЦКК.

Напомним, 23 декабря незаконные вооруженные формирования нарушили договоренности о новогодне-рождественском перемирии, осуществив обстрел украинских позиций на Светлодарской дуге.

19 декабря Министерство иностранных дел России вывело своих представителей из Совместного центра по контролю и координации. Причиной стали трудности, вызванные позицией Киева.

Киев расценил внезапный вывод российских наблюдателей из СЦКК как угрозу дальнейшей эскалации на Донбассе.