23 декабря 2017, суббота

Польша призвала РФ вернуться в состав СЦКК

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МИД Польши обеспокоен эскалацией конфликта на Донбассе
Фото: wikipedia.org

МИД Польши обеспокоен эскалацией конфликта на Донбассе

Министерство иностранных дел обеспокоено эскалацией вооруженного конфликта на Донбассе и призвало Россию немедленно вернуться в состав Совместного центра по контролю и координации.

Об этом было сказано в сообщении МИД Польши.

В министерстве отметили, что количество нарушений прекращения огня достигло уровня, который не наблюдался с января 2017 года.

«Мы надеемся, что согласованное на встрече Трехсторонней контактной группы решение по поводу прекращения огня будет полностью придерживаться», - сказано в заявлении.

Также польское правительство считает, что катализатором обострения ситуации на Донбассе стал выход представителей России из СЦКК.

Напомним, 23 декабря незаконные вооруженные формирования нарушили договоренности о новогодне-рождественском перемирии, осуществив обстрел украинских позиций на Светлодарской дуге.

19 декабря Министерство иностранных дел России вывело своих представителей из Совместного центра по контролю и координации. Причиной стали трудности, вызванные позицией Киева.

Киев расценил внезапный вывод российских наблюдателей из СЦКК как угрозу дальнейшей эскалации на Донбассе.

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