Министр социальной политики выступил за изменение статуса переселенца

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что внутренне перемещенные лица, которые реально проживают на оккупированной территории и раз в два месяца отмечаются на подконтрольной территории, не должны иметь статуса переселенцев.

Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

По словам министра, необходимо внести серьезные изменения в законодательство и четко определить статус неподконтрольных территорий Украины и внутренне перемещенного лица.

"Нельзя считать - это мое субъективное мнение, но если человек реально проживает на неподконтрольной территории и просто раз в два месяца перемещается туда-сюда - не думаю, что он является внутренне перемещенным лицом, хотя он закон не нарушает ни в чем, и имеет право на такой статус", - заявил Рева.

Он отметил, что на данный момент зарегистрировалось в качестве переселенцев более 1,5 млн человек, а помощь для переселенцев получают только 202 тыс. человек.

Напомним, в Министерстве информационной политики Украины заявили, что количество переселенцев из Крыма в несколько раз превышает официальные данные.