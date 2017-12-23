Заместитель мэра Запорожья опроверг слова Луценко о побеге во время обысков

Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров отрицает слова генпрокурора Юрия Луценко о бегстве во время обысков и заявил, что "готов сотрудничать со следствием".

Об этом он рассказал в эфире местного телеканала ТВ-5.

"Я никуда не убегал, ни от кого не скрывался, тем более, не был на неподконтрольной территории. Как только узнал и появилась возможность, я со своим адвокатом прибыл в Харьков, где и нахожусь сейчас", - сказал Пустоваров.

Также заместитель мэра отметил, что обратился в правоохранительные органы с заявлениями, что готов сотрудничать со следствием и будет защищать свою позицию в суде.

"Надо во всем разбираться, ситуация очень серьезная, поэтому однозначно мы будем доводить дело до суда, чтобы отстаивать свою позицию", - отметил он.

По словам адвоката Пустоварова, расследование докажет его невиновность.

"Мы уверены, что та информация, которая распространяется СМИ, относительно вероятного сокрытия от следствия Пустоварова и совершения предполагаемого уголовного преступления - растрату, присвоение средств - не соответствует действительности", - сказал адвокат Игорь Чумаченко.

Напомним, 21 декабря в Запорожье проводилась спецоперация СБУ против местных чиновников, подозреваемых в финансировании пророссийской террористической организацией "ДНР".

В частности, с обыском пришли к заместителю мэра Запорожья Анатолию Пустоварову, его помощникам, а также к заместителю главы Запорожского облсовета Владиславу Марченко.

Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что обыски у чиновников Запорожья касаются коррупционных деяний депутата облсовета от партии Самопомич Владислава Марченко и его брата. Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров, по словам Луценко, "сбежал через окно и в тапках по снегу".