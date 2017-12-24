Выборы в территориальные общины: полиция обнаружила 23 нарушения

За первые часы голосования на местных выборах в объединенные территориальные общины полиция получила 23 сообщения о нарушениях.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

По 10 фактам возбуждены уголовные производства в Запорожской, Ивано-Франковской, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях. Среди них - по ст. 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя, участника референдума) и ст. 158 (фальсификация избирательных документов).

Всего порядок во время выборов по всей Украине обеспечивают более 3 тыс. полицейских.

Напомним, в воскресенье, 24 декабря, в Украине проходят выборы депутатов и местных голов в 51 ОТО.