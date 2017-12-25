25 декабря 2017, понедельник

Во Львове мужчина украл из рождественских яслей колыбель с Иисусом - фото

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Зачем мужчине понадобился младенец Иисус, не известно
Фото: Львовский портал

Зачем мужчине понадобился младенец Иисус, не известно

В воскресенье вечером, 24 декабря, неизвестный похитил из рождественского вертепа на площади Рынок колыбель с младенцем Иисусом.

Об этом со ссылкой на правоохранителей передает Львовский портал.

Камера наблюдения зафиксировала мужчину в шортах, который скрылся с колыбелью в подъезде одного из домов.

"Зачем он это сделал - неизвестно. Диспетчеры Центра безопасности города сразу же сообщили об этом дежурному патрулю Муниципального дозора", - рассказали правоохранители.

Фото: Львовский портал
Фото: Львовский портал

Прибывшие полицейские обыскали подъезд, в который вошел вор, и обнаружили там пропавшую часть инсталляции.

В итоге Иисус вернулся  на свое  место в яслях.

Фото: Львовский портал
Фото: Львовский портал

Ранее сообщалось, что в Ватикане активистка обнажила грудь на фоне рождественских яслей.

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