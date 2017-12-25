Во Львове мужчина украл из рождественских яслей колыбель с Иисусом - фото

В воскресенье вечером, 24 декабря, неизвестный похитил из рождественского вертепа на площади Рынок колыбель с младенцем Иисусом.
Об этом со ссылкой на правоохранителей передает Львовский портал.
Камера наблюдения зафиксировала мужчину в шортах, который скрылся с колыбелью в подъезде одного из домов.
"Зачем он это сделал - неизвестно. Диспетчеры Центра безопасности города сразу же сообщили об этом дежурному патрулю Муниципального дозора", - рассказали правоохранители.
Прибывшие полицейские обыскали подъезд, в который вошел вор, и обнаружили там пропавшую часть инсталляции.
В итоге Иисус вернулся на свое место в яслях.
Ранее сообщалось, что в Ватикане активистка обнажила грудь на фоне рождественских яслей.
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