В Запорожье "построили" самую большую елку из автомобилей

В Запорожье автомобилисты устроили акцию Ялинка єднання, в рамках которой они "построили" необычную елку из 270 машин.
Об этом сообщает местный новостной портал Verge.
Эта новогодняя акция побила прежний рекорд Украины, поставленный двумя днями раннее в Хмельницком, где было около 70 автомобилей. А заодно и российский двухлетней давности, в котором принимали участие 250 машин.
Организаторами акции выступили один из местных телеканалов, а также общественное объединение SmotraZP.
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