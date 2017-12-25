25 декабря 2017, понедельник

В Запорожье "построили" самую большую елку из автомобилей

комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Новогодняя красавица состоит из 270 автомобилей
Фото: verge

Новогодняя красавица состоит из 270 автомобилей

В Запорожье автомобилисты устроили акцию Ялинка єднання, в рамках которой они "построили" необычную елку из 270 машин.

Об этом сообщает местный новостной портал  Verge.

Эта новогодняя акция побила прежний рекорд Украины, поставленный двумя днями раннее в Хмельницком, где было около 70 автомобилей. А заодно и российский двухлетней давности, в котором принимали участие 250 машин.

Организаторами акции выступили один из местных телеканалов, а также общественное объединение SmotraZP. 

Ранее синоптик рассказала о погоде на Новый год.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове