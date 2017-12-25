В Запорожье "построили" самую большую елку из автомобилей

В Запорожье автомобилисты устроили акцию Ялинка єднання, в рамках которой они "построили" необычную елку из 270 машин.

Об этом сообщает местный новостной портал Verge.

Эта новогодняя акция побила прежний рекорд Украины, поставленный двумя днями раннее в Хмельницком, где было около 70 автомобилей. А заодно и российский двухлетней давности, в котором принимали участие 250 машин.

Организаторами акции выступили один из местных телеканалов, а также общественное объединение SmotraZP.

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