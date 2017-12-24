24 декабря 2017, воскресенье

В центре Киева обрушилась стена между домами: повреждены машины и газопровод

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В результате повреждения газопровода пожара не было

В результате повреждения газопровода пожара не было

В Голосеевском районе Киева обвалилась стена между домами и повредила два автомобиля, жертв нет.

Об этом сообщила спикер столичного управления ГСЧС Светлана Водолага в эфире телеканала 112 Украина

"Информация к нам поступила около половины второго о том, что на Антоновича, 14Б в Голосеевском районе города произошло обрушение стены забора, в результате чего 2 автомобиля повреждены, также поврежден газопровод", - сказала она.

В результате повреждения газопровода пожара не было. На месте работают спасатели и районная администрация.

Ранее сообщалось, что в Киеве во время снежного коллапса разбился новый трамвай Pesa.

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