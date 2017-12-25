В Луганской области восстановили электроснабжение, нарушенное из-за непогоды

Остался частично обесточен один населенный пункт (13 человек)

В понедельник, 25 декабря, в Луганской области практически восстановили энергоснабжение, нарушенное в результате непогоды.

Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения.

"По оперативной информации по состоянию на 16:00 25 декабря на подконтрольной Украине территории Луганской области восстановлено электроснабжение почти всем потребителям, которые были обесточены из-за непогоды 24-25 декабря", - говорится в сообщении.

Остался частично обесточенным один населенный пункт - село Ракитивка на территории обслуживания Кременского РЭС (13 абонентов).

Напомним, что 24 декабря в Луганской области из-за снега и дождя остались без света почти 3000 абонентов.