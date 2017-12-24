24 декабря 2017, воскресенье

В Луганской области из-за снега и дождя остались без света почти 3000 абонентов

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2964 абонента остались без света

2964 абонента остались без света

По состоянию на 24 декабря из-за сильного снега и дождя 4 подконтрольные территории Луганской области остались без электроэнергии, еще 3 – частично.

Об этом сообщило на своей странице в Facebook Луганское энергетическое объединение.

По данным ведомства непогода обесточила 2964 абонента. Энергоснабжение было восстановлено после 13:30.

Ведомство отметило, что борьба с непогодой дается с трудом из-за кризиса на предприятии, вызванного отсутствием средств в течение года и дефицитом персонала. 

Ранее сообщалось, что из-за снегопадов в Украине без света осталось 150 населенных пунктов.

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