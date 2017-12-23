В Кременчуге провели предновогодний парад собак - фото

В Кременчуге Полтавской области, по случаю грядущего года Собаки, у центральной елки города прошел новогодний парад собак Хатико.

Об этом сообщает УНИАН.

Участие в параде приняло более 30 домашних собак и около 10 собак из городского приюта. Все животные были наряжены в новогодние костюмы.

"Мы летом провели первый парад, а сейчас решили провести зимний парад собак. Жители Кременчуга с удовольствием отозвались на предложение нарядить своих питомцев, а некоторые и сами нарядились и с собаками пришли на парад. Мы видим, что кременчужане пришли не только с собаками, но и с кошками",- рассказал организатор парада собак Геннадий Тертычный.



Работники собачьего приюта рассказали с трибуны историю собак, которые принимают участие в параде, и каждая из них ищет хозяина.

Летний парад собак в Кременчуге планируется провести 2 июня 2018 года, а весной следующего года в городе планируют провести парад для кошек Котофест, приуроченный Всемирному дню кошек.

Ранее сообщалось, что в Днепре состоялся благотворительный забег "николайчиков".