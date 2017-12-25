В Чернобыльской зоне отчуждения ночью задержали сталкеров

В ночь на понедельник, 25 декабря, правоохранители задержали вблизи отселенного села Залесье в Чернобыльской зоне отчуждения двух сталкеров.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Фото: полиция

"17-летний житель столицы вместе с 18-летним товарищем из Киевской области вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма", - говорится в сообщении.

На задержанных был составлен административный протокол по ст.46-1 КоАП.

"Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан", - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Чернобыльской зоне погиб сталкер из Беларуси.