24 декабря 2017, воскресенье

Сутки в зоне АТО: Боевики продолжают нарушать "новогоднее" перемирие

комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
С начала суток НЗФ провели два обстрела позиций Вооруженных сил Украины

С начала суток НЗФ провели два обстрела позиций Вооруженных сил Украины

Боевики уменьшили, но не прекратили обстреливать позиции украинских военных с началом рождественского перемирия.

Об этом сообщил  пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18:00 воскресенья, 24 декабря.

"Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска хотя и уменьшили свою активность, но не прекратили обстрелы позиций Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

С начала суток НЗФ провели два обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Обе провокации состоялись на донецком направлении.

"В пригороде Авдеевки враг более часа вел прицельный огонь по нашим оборонным укреплениям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, в районе Верхнеторецкого активизировались вражеские снайперы, которые обстреливали опорные пункты ВС Украины", - отмечают в штабе.

Ранее сообщалось, что в зоне АТО украинский военный погиб от выстрела снайпера.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове