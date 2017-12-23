Стали известны имена кандидатов на должность судьи КСУ

Конкурсная комиссия определилась с претендентами на должность судьи Конституционного суда Украины по квоте президента Украины Петра Порошенко.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Комиссия решила рекомендовать на должность судьи Конституционного суда Украины шесть человек. В приоритетности указаны фамилии кандидатов "по результатам изучения документов и сведений, предоставленных кандидатами, результатами спецпроверки и собеседования".
Первым указан Сергей Головатый. Также в списке - Василий Лемак, Анжелика Крусян, Павел Любченко, Сергей Чехович и Оксана Грищук.
Напомним, что 31 июля, президент Украины Петр Порошенко подписал закон О Конституционном суде Украины.
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