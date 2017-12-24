Саакашвили прокомментировал акцию Кофе на Крещатике: "В любом селе Грузии я собирал больше людей"

По словам Саакашвили, президенту Украины Петру Порошенко "пора задуматься о своих перспективах"

Экс-глава Одесской ОГА и лидер РНС Михеил Саакашвили раскритиковал акцию Кофе на Крещатике из-за небольшого количества ее участников.

"В любой момент своего президентства, в любом селе Грузии, я собирал больше людей, не раздавая конфеты и кофе", - написал политик на своей странице в Facebook.

По словам Саакашвили, президенту Украины Петру Порошенко "пора задуматься о своих перспективах".

"Когда действующий президент крупнейшей страны в Европе не может собрать больше людей в свою поддержку, чем сегодня собралось на главной площади страны, а по его мнению это ему сейчас больше всего и нужно, ему пора серьезно задуматься о своих ближайших перспективах", - заявил он.

В то же время один из организаторов акции – советник президента Юрий Бирюков - отметил, что акция Кофе на Крещатике была не политическим митингом, а ее участники "просто вышли попить кофе".

Напомним, в воскресенье, 24 декабря, в центре Киева прошла акция противников еженедельных протестов Саакашвили Кофе на Крещатике.