24 декабря 2017, воскресенье

"Новогоднее" перемирие в зоне АТО: Украинский военный погиб от выстрела снайпера

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иллюстративное фото
Фото: Пресс-центр штаба АТО

иллюстративное фото

За прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков, который должен был начаться с 23 декабря.

В частности, как сообщает пресс-центр АТО, террористы вели огонь вблизи Луганского, Авдеевки и Лебединского.

По информации штаба, в результате выстрела вражеского снайпера погиб один украинский военный.

Напомним, с 23 декабря вдоль линии разграничения в Донбассе должно было начаться перемирие в связи с рождественскими и новогодними праздниками.

Соответствующие договоренности были достигнуты 20 декабря во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Тогда же стороны подтвердили приверженность бессрочного прекращения огня.

Однако боевики не соблюдают режим прекращения огня.

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