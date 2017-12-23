23 декабря 2017, суббота

"Новогоднее" перемирие в зоне АТО: Боевики три раза обстреляли позиции ВСУ

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"Новогоднее" перемирие началось 23 декабря

С начала суток субботы, 23 декабря, боевики три раза нарушили новогодне-рождественское перемирие, которое только начало действовать.

Об этом сообщает пресс-служба штаба  АТО в Facebook.

На луганском направлении боевики открывали огонь из миномета калибра 82-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Боевые действия были зафиксированы в районе Луганского на Светлодарской дуге. Здесь же работал вражеский снайпер. 

На донецком направлении боевики стреляли из пулеметов вблизи Авдеевки, а из стрелкового оружия — неподалеку от Лебединского.

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