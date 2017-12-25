Долгожданное перемирие в действии: С начала суток в зоне АТО не стреляли

В штабе АТО подчеркнули необходимость обеспечения мира и спокойствия накануне предстоящих праздников

В зоне проведения АТО по состоянию на 18:00 понедельника, 25 декабря, не зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются минских договоренностей", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули необходимость обеспечения мира и спокойствия накануне предстоящих праздников и подтвердили важность устойчивого перемирия.

Напомним, с 23 декабря вдоль линии разграничения на Донбассе должно было начаться перемирие в связи с рождественскими и новогодними праздниками. Соответствующие договоренности были достигнуты 20 декабря во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Тогда же стороны подтвердили необходимость бессрочного прекращения огня.