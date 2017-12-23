На Львовщине ВАЗ столкнулся с пассажирским автобусом, есть пострадавшие

В субботу, 23 декабря, на трассе в Стрыйском районе Львовской области столкнулись автомобиль ВАЗ и автобус Газель, в результате ДТП пострадали 5 человек.
Об этом сообщается на сайте ГСЧС Львовщины.
Пострадали водитель авто, водитель автобуса и 3 пассажира автобуса.
Пострадавшие в состоянии различной степени тяжести госпитализированы в Стрыйскую центральную районную больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Киеве в результате ДТП перевернулась маршрутка.
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