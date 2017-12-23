На Львовщине ВАЗ столкнулся с пассажирским автобусом, есть пострадавшие

В субботу, 23 декабря, на трассе в Стрыйском районе Львовской области столкнулись автомобиль ВАЗ и автобус Газель, в результате ДТП пострадали 5 человек.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС Львовщины.

Пострадали водитель авто, водитель автобуса и 3 пассажира автобуса.

Пострадавшие в состоянии различной степени тяжести госпитализированы в Стрыйскую центральную районную больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: ГСЧС

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате ДТП перевернулась маршрутка.