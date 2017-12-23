23 декабря 2017, суббота

На границе Украины с РФ все пункты пропуска оборудовали системой биометрического контроля - Шкиряк

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Зорян Шкиряк
Фото: Bohdan Kutiepov/Facebook

Зорян Шкиряк

На границе Украины с Россией 157 пунктов пропуска оборудовали системой биометрического контроля.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Шкиряк в эфире 112 Украина.

"Сегодня 157 пунктов пропуска оборудованы новейшими системами (биометрического контроля) и полностью закрыт участок границы с Российской Федерацией. То есть вся граница с РФ будет контролироваться новейшими системами снятия биометрических данных. 126 пунктов подключены к базам данных Интерпола. Я думаю, что до конца этого года - в начале следующего к базам Интерпола также подключат другие пункты пропуска", - отметил Шкиряк.

Напомним, 1 сентября 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Украине вводится система фиксации биометрических данных лиц на границе. В указе говорится, что правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации.

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