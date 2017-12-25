Мэр Одессы прокомментировал инцидент с сотрудницей горсовета, которую поймали пьяной за рулем

"Соответствующие кадровые решения будут приняты уже в ближайшее время", - написал Геннадий Труханов

Мэр Одессы Геннадий Труханов отреагировал на инцидент с участием начальницы отдела департамента предоставления административных услуг, которую остановили за пьяную езду.

Об этом Труханов написал на своей странице в Facebook.

"В первую очередь, от имени одесской мэрии приношу извинения сотрудникам патрульной полиции, которых она оскорбляла. Подобное поведение, а также все, что было зафиксировано на видео, является недопустимым для работника местного самоуправления. Соответствующие кадровые решения будут приняты уже в ближайшее время",- написал он.

Напомним, вечером в субботу, 23 декабря, в Одессе патрульные полицейские остановили автомобиль Nissan Micra, водитель которого по всем признакам находилась в состоянии алкогольного опьянения.

При составлении протокола женщина вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных полицейских и пыталась ударить журналиста, снимавшего происходящее на камеру.