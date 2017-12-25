Количество находящихся в плену боевиков украинцев возросло до 170 - Геращенко

Количество украинцев, которые незаконно удерживаются боевиками террористических "ЛНР" и "ДНР", продолжает расти.

Об этом сообщила первый-вице-спикер ВР Ирина Геращенко, передает 112 Украина.

"Это - те граждане, чьи родственники или побратимы обратились в СБУ. Но не всех граждан представители ОРДЛО подтверждают, что удерживают. На сегодня они подтверждают (задержание, - авт.) только 97 человек. Из них те, у кого установлено местонахождение, 74 гражданина, будут освобождены 27 декабря", - пояснила Геращенко.

Ранее сообщалось, что в плену боевиков находится 162 человека.

В понедельник, 25 декабря, Геращенко заявила, что Киев готов в ближайшее время передать 306 граждан, чтобы освободить 74 украинца.